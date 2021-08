Neuburg

In Neuburg gibt's noch viele offene Fragen zum Impfen und Testen

Altenheimbewohnerinnen und -bewohner wie Gerlinde Ockermiller in St. Augustin in Neuburg werden auch bei den Drittimpfungen wieder mit am ersten berücksichtigt.

Plus Weil es noch keine konkreten Vorgaben aus München gibt, hängt das Landratsamt in Neuburg, was neue Impf- oder Teststrategien angeht, etwas in der Luft. Was auf den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zukommt

Von Manfred Rinke

Bislang gibt es nur ein Eckpunktepapier aus München zur künftigen bayerischen Impfstrategie. „Konkretes soll erst noch folgen“, verdeutlichte Corinna Heinrich. Sicher sei derzeit nur, so die Juristin am Landratsamt in einer Videokonferenz, dass es in Neuburg und Schrobenhausen weiter die Möglichkeit zum Impfen geben werde – dies allerdings nur noch in Form von Impfsprechstunden. Wie beim Impfen bleiben auch was das künftige Testen im Landkreis angeht, vor allem das in Neuburg, noch Fragen zu klären.

