In Regensburg, Ingolstadt und Nürnberg: VIB aus Neuburg vermietet drei Objekte neu

Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft mit Sitz in Neuburg, hat Mietverträge in Objekten in Ingolstadt, Nürnberg und Regensburg über insgesamt 16.000 Quadratmeter abgeschlossen.

Im Donau City Center in Ingolstadt konnten 2200 Quadratmeter Handelsfläche langfristig an zwei bonitätsstarke Mieter vermietet werden. Bis Ende 2021 wird die Fläche als Impfzentrum genutzt.

VIB mit Sitz in Neuburg: In Nürnberg 3500 Quadratmeter an Fitnesskette vermietet

In Nürnberg wurde eine Bestandsfläche von rund 3500 Quadratmeter an eine renommierte Fitnesskette für eine Laufzeit von zehn Jahren vermietet. Diese Fläche wird vom derzeitigen Mieter noch bis Jahresende genutzt und anschließend umgebaut.

Für eine Logistikimmobilie in Regensburg mit einer Fläche von 10.250 Quadratmeter wurde mit einem regionalen Logistikunternehmen ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.

„Es freut uns, dass wir in den beiden Bereichen Handel und Logistik frei werdende Flächen nahtlos weitervermieten konnten“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.“ (nr)

