"In altbewährter Manier": Christkindlmärkte in Neuburg finden heuer wieder statt

Romantischer Lichterzauber am Karlsplatz: Neben der Neuburger Weihnacht am Schranneplatz und der Schlossweihnacht, findet heuer auch der romantische Christkindlmarkt am Karlsplatz wieder statt.

Plus Zwei Jahre hintereinander hat es dank Corona keine Christkindlmärkte gegeben. Heuer ist es endlich wieder so weit. Wo sie in und um Neuburg stattfinden, welche Auflagen es gibt und welche Betreiber noch zögern.

Von Katrin Kretzmann und Annemarie Meilinger

Warm eingepackt mit Freunden gemütlich einen Glühwein trinken, während der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, Weihnachtslieder erklingen und Lichterglanz die Stimmung abrunden: Christkindlmärkte gehören fest zur Vorweihnachtszeit. Zwei Jahre ging aufgrund der Pandemie nichts und umso größer ist die Freude bei Veranstaltern, Fieranten und auch Besuchern, dass sie heuer wieder stattfinden – so auch in und um Neuburg. Wo wieder Budenzauber einkehrt, wer noch abwartet und welche Auflagen es geben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

