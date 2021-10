In der Neuburger Mittelschule wird mit Sozialtraining der Zusammenhalt gestärkt

Während des Home-Schoolings war es leicht, soziale Fähigkeiten zu verlernen. Wie die Neuburger Mittelschule diese nun wieder stärken möchte.

Nach dem langen schulischen „Lockdown“ im vergangenen Jahr, findet das neue Schuljahr wieder in Präsenzform statt. Dem Neuburger Schulsozialarbeiter Markus Bach ( Caritas Neuburg) ist es nun wichtig, den Zusammenhalt in den Klassen wieder verstärkt zu fördern.

Hierzu führte er in mehreren Klassen der Mittelschule Neuburg ein Training durch. Dazu stellte der Sozialarbeiter die Schüler vor die Aufgabe, mittels einer Weltraumfähre einen Kometen in Form eines Balls über eine vorgegebene „Umlaufbahn“ zu transportieren und sicher auf dem Heimatplaneten wieder landen zu lassen. Dabei mussten die Schüler verschiedene Schwierigkeiten lösen. So waren mache Crewmitglieder „blind“. Wer kümmert sich um sie?

Der Schulsozialarbeiter Markus Bach hat sich für das Sozialtraining eine besondere Methode ausgedacht

Der Verlauf der Reise war nicht einfach, galt es doch die Balance des Kometen zu halten, ohne dass er von der Fähre herunterfällt und „im All symbolisch verglüht“. Klassenleiterin Theresa Pfäffl gefällt vor allem die Übertragung des Erlebten auf den Klassenalltag durch die Projektauswertung. „Aufeinander eingehen, Zuhören, Ausreden lassen, einen Plan entwickeln, wie ich die vorgegebenen Aufgaben löse, unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen unter einen Hut bekommen werden hier auf einfache Weise simuliert“, so die Pädagogin.

„Das schöne bei dieser Methode ist“, so Schulsozialarbeiter Bach, „wenn die Schüler am Ende merken, dass das Spiel ganz viel mit ihnen selbst zu tun hat. Es ist eine selbsterklärende Methode, bei der die Schüler die Inhalte durch gezielte Fragen selbst erarbeiten“.

Schulleiterin Anne Graf findet wichtig, dass Schüler lernen, gemeinsam Aufgaben zu lösen. Für viele sei dies nach dem Homeschooling nicht selbstverständlich. (nr)