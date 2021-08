Fingierte Inkassoschreiben: Warnung vor Betrugsmasche im Raum Neuburg/Ingolstadt

Die Polizei warnt vor einer perfiden Betrugsmasche im Raum Neuburg/Ingolstadt mit fingierten Inkassoschreiben. So gehen die Betrüger vor.

Auch in der Region Neuburg/ Ingolstadt häufen sich aktuell Fälle, in denen die Täter mit einer perfiden Betrugsmasche vorgehen: Die Geschädigten erhalten hierbei laut Polizei unfrankierte Schreiben von verschiedenen angeblichen Inkassofirmen. Die Schreiben beinhalten eine Geldforderung in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags für eine angebliche telefonische Gewinnspielteilnahme. Auch sind den Schreiben der falschen Inkassobüros vorausgefüllte Überweisungsträger zum Ausschneiden beigefügt. Auf diesen sind die IBAN von wechselnden, ausnahmslos ausländischen Bankkonten ebenfalls bereits aufgedruckt.

Betrugsmasche im Raum Neuburg/Ingolstadt: Betrug mit fingierten Inkassoschreiben

Nach den bisherigen Ermittlungen agiert die hinter den Betrügereien steckende Tätergruppe deutschlandweit. Die Namen der Inkassofirmen sowie die Gewinnspielfirmen sind hierbei in den Schreiben frei erfunden. Die Geldforderungen entbehren in den beschriebenen Fällen in der Regel jeglicher Grundlage.

Falsche Inkassoschreiben: Polizei bittet um Hinweise

Betroffene Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls solche Schreiben erhalten haben oder als Geschädigte sogar Überweisungen getätigt haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Ebenso bittet die Polizei um Mithilfe von Zeugen, die Angaben zu den offenbar privaten Zustellern dieser falschen Inkassobriefe bzw. deren Fahrzeugen machen können. (nr)