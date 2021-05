Neuburg/Ingolstadt

17:40 Uhr

Wer von den Grünen Neuburg-Schrobenhausen in Berlin vertreten will

Plus Joachim Siebler tritt für die Grünen im Wahlkreis 216 mit Ingolstadt, Eichstätt und Neuburg als Direktkandidat an. Für was der 50-Jährige steht und für was nicht

Von Manfred Rinke

Er sieht es realistisch. Auf Listenplatz 42 der bayerischen Grünen stuft Joachim Siebler seine Chancen, bei den Wahlen im September als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag einzuziehen, eher als aussichtslos ein. Aktuell machen in Berlin 29 Abgeordnete aus dem Freistaat grüne Politik. Deshalb setzt er auf das Direktmandat im Wahlkreis 216, das Reinhard Brandl für die CSU seit 2009 besetzt. „Nichts ist unmöglich“, meint der 50-jährige Berufsschullehrer. Denn seiner Meinung nach erfahre die grüne Politik gerade eine „gefühlte Mehrheit“, sagte er in einer Videokonferenz, an der auch Ortsvorsitzender Norbert Mages und der Fraktionssprecher im Stadtrat, Gerhard Schoder, teilnahmen.

