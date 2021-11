Neuburg

Ingolstädter/Monheimer Straße: "Unglaublich, was dort jeden Morgen passiert“

Trotz neuer Absperrung weicht so mancher Radfahrer an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße links an den Metallbügeln vorbei auf die stark befahrene Ingolstädter Straße aus.

Plus Die Diskussionen um die Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg reißen nicht ab. Ein Kreisrat berichtet auf der Bürgerversammlung von gefährlichen Situationen. Was ist mit Videoüberwachung?

Von Andreas Zidar

Die Diskussionen um die Sicherheit an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße reißen nicht ab. Auch im Rahmen der Neuburger Bürgerversammlung am Montagabend, die coronabedingt digital stattfand, war die Stelle Thema. Kreisrat Bernhard Hildebrandt meldete sich bezüglich der Kreuzung zu Wort – und redete sich regelrecht in Rage.

