"Innenstädte beleben": Neuburg bekommt mehr als eine halbe Million Euro

Das Bayerische Städtebauförderprogramm zum Sonderfonds „Innenstädte beleben“ 2021 ist aufgestellt. Auch die Stadt Neuburg profitiert vom Förderprogramm.

Der Sonderfonds „Innenstädte beleben“ schüttet insgesamt 100 Millionen Euro an 279 Gemeinden in Bayern aus. 18,5 Millionen Euro fließen dabei nach Oberbayern. Die Stadt Neuburg erhält mit 536.000 Euro eine der höchsten Fördersummen in Oberbayern, teilt der Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber ( CSU) mit.

Mit dem Sonderfonds unterstützt der Freistaat Bayern seine Kommunen dabei, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Innenstädte zu bekämpfen. Mit Hilfe der Finanzmittel aus dem Sonderfonds können nicht nur Leerstände bekämpft, sondern auch Machbarkeitsstudien und Events finanziert werden. Außerdem werden bauliche Investitionen gefördert, die den öffentlichen Raum aufwerten sollen. Für die Stadt Neuburg ist der letzte Punkt mit ausschlaggebend, denn die zugesagten Gelder sind vor allem für die Baumaßnahmen zur Aufwertung der Färber-, Schmid- und Rosenstraße gedacht, heißt es in der Mitteilung.

Der Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber hat demnach nach Bekanntgabe des Förderprogramms eine schnelle Bewerbung der Stadt Neuburg in die Wege geleitet: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadtmarketing hat sehr gut funktioniert. Das ausgearbeitete Konzept hat nicht nur mich überzeugt, sondern wurde nun auch vom Freistaat mit einer halben Million Euro bedacht“, so Enghuber.

Freude in Neuburg über Finanzspritze aus München

Auch Oberbürgermeister Gmehling freut sich über die Finanzspritze aus München: „Es ist kein Geheimnis, dass wir das Geld gut gebrauchen können. Der Zuschuss hilft uns dabei, die Innenstadt zügig aufzuwerten.“ Stadtmarketing-Chef Michael Regnet sieht das ähnlich: „Die Aufwertung der Innenstadt wird mehr Menschen nach Neuburg locken, wovon nicht zuletzt unsere Einzelhändler profitieren werden.“ (nr)