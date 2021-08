Interview: Warum Neuburgs OB die Osttangente für unverzichtbar hält

Plus Bekommt Neuburg eine zweite Donaubrücke, und wenn ja, wann und wo? OB Bernhard Gmehling und Rechtsdirektor Ralf Rick im Interview über den aktuellen Stand der Planungen.

Die Planung für eine Ostumfahrung der Stadt Neuburg mit einer zweiten Donaubrücke geht in eine vorentscheidende Phase. Die drei beauftragten Ingenieurbüros trafen sich in dieser Woche mit den Stadtvertretern im Rathaus. Im „Sommergespräch“ beantworten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Rechtsdirektor Ralf Rick die wichtigsten Fragen.