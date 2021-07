Jahresversammlung der CSU in Neuburg: Enghuber auch künftig an der Spitze

Plus Matthias Enghuber führt die Neuburger CSU auch in die Zukunft. Applaus gab es allerdings auch für Fritz Goschenhofer, der die Ehrenmitgliedschaft bekam.

Die Neuburger CSU setzt weiterhin auf Matthias Enghuber. Die Mitglieder wählten den 37-jährigen Landtagsabgeordneten erneut einstimmig für zwei Jahre zum Ortsvorsitzenden. Während der alte und neue Parteichef seinen erklärten Willen zum Mitgestalten formulierte, verabschiedete die CSU Fritz Goschenhofer sozusagen in den politischen Ruhestand.