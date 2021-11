Jazz im Birdland: Musik ohne Netz und doppelten Boden

Plus Beim 11. Birdland Radio Jazz Festival tritt Jasper van’t Hof im Jazzclub in Neuburg auf. Warum der Niederländer mit dem Rücken zum Publikum spielte.

Mit dem Rücken zum Publikum wie weiland Miles Davis präsentierte sich Jasper van’t Hof im Neuburger Birdland. Nicht allerdings, weil ihm die Menschen im Jazzkeller nichts bedeuten würden, sondern zugunsten der Konzentration und Interaktion innerhalb der Band. Und wohl auch, um nicht als Star mit Begleitung, sondern als Teil einer Band zu musizieren.