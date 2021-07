Neuburg

vor 49 Min.

Jedermann, D'Artagnan & Valentin: Das Neuburger Volkstheater wird 40

Plus Seit vier Jahrzehnten schon setzt der Verein in Szene – mit immer neuen Impulsen für sein Publikum und immer höherem Anspruch an sein Schauspiel. Jetzt hat dieses Volkstheater der Generationen 40. Jubiläum.

Stoff erzählt Geschichten. Leder von Abenteuern, Tüll von Liebe, Chiffon von abendlicher Grazie und Cord von Pragmatismus. In Kostümen, die gewissenhaft, nach Kleidern, Hemden und Farben sortiert, auf erster Etage in den Räumen des Neuburger Volkstheaters hängen. Neben Hüten und Tüchern, zwischen Gürteln und Brillen. Genäht und gesammelt in den vergangenen 40 Jahren – so viel Tradition ist bis zum Jubiläum in der Donauwörther Straße 78 1/2 zusammengekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen