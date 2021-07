Jubiläum: Wie Neuburg einst den Bikini bekannt machte

Der Bikini feiert seinen 75. Geburtstag. Auch Neuburg verhalf der knappen Badebekleidung zu seinem Erfolg.

Am 5. Juli 1946 sorgte der französische Maschinenbauingenieur Louis Réard für Aufsehen, als er im Pariser Bad Piscine Molitor eine neue freizügigere Bademode vorstellte. Viel Haut und wenig Stoff waren das Motto. In dieser Woche feierte der Bikini also seinen 75. Geburtstag.

Bikini feiert Jubiläum: Neuburger Bikinis wurden in ganz Deutschland verkauft

Neuburg spielte in den frühen Jahren eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Bikinis. Die ehemaligen Goldfisch-Werke Neuburg GmbH in der Adalbert-Stifter-Straße produzierten bereits ab 1949 moderne Bademoden. Dank des Nachlasses der Fotografenfamilie Sayle befinden sich die Modellaufnahmen der damaligen Badekollektionen im Neuburger Stadtarchiv, berichtet Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher. Auf den Aufnahmen wird deutlich, dass die Zielgruppe weit über das kleinstädtische Neuburg hinausging. Neuburger Bikinis wurden in den 1950er Jahren in den renommiertesten Kaufhäusern der Bundesrepublik angeboten.

In den konservativen Kreisen hatte der Bikini jedoch einen schweren Stand. Bereits 1947 wandten sich die Pfarrämter beider Konfessionen an den Stadtrat: „Daher stellen die Pfarrämter das Ersuchen, bei der Badegelegenheit in der Donau die Gefahren für die sittliche Gefährdung der Jugend zu beseitigen. Dies kann am sichersten dadurch erreicht werden, dass eigene Badezeiten nur für Jugendliche bestimmt werden.“

In Neuburg sah man den Bikini anfangs kritisch

Der Neuburger Stadtrat kam der Bitte nach und führte nach Geschlecht getrennte Badezeiten für Jugendliche ein. In der vorläufigen Badeordnung der Stadt Neuburg vom 23. Juli 1948 heißt es unter §3: „Verboten ist männlichen Badegästen das Tragen sog. Dreikante und Badetücher, weiblichen Badegästen das Tragen ungewöhnlich weit ausgeschnittener Badeanzüge.“ Bereits 1958 verschwand dieser Passus aus der offiziellen Badeordnung. Viele junge Frauen wollten sich den strengen Regeln der konservativen Elterngeneration nicht unterwerfen und bestimmten selbst über ihr Erscheinungsbild. Der Siegeszug des Bikinis war nicht mehr aufzuhalten und wurde zur beliebtesten Bademode unserer Zeit. (nr)

