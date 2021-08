Junge Oper Neuburg tritt im Museumsgarten mit Ballettschülern auf

Plus Die „Junge Oper Neuburg“ trat mit Ballettschülern im Garten des Neuburger Stadtmuseums auf. auf dem Programm standen Arien aus Opern wie der "Zauberflöte" und "La Traviata".

Einen reizvollen Vorgeschmack auf die laufende Produktion „Ein Maskenball“, die – laut Plan – im März 2022 im Neuburger Stadttheater zur Aufführung kommen soll, gab die Junge Oper Neuburg. Im Garten des Stadtmuseums, mit Blick auf den Wehrgang, fand so bereits das dritte Kulturwochenende in Folge statt.