Junger E-Bike-Fahrer übersieht in Neuburg einen Lkw und verletzt sich

Ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer übersieht in Neuburg einen Lkw, stürzt und verletzt sich. Es entsteht Schaden von rund 1000 Euro.

Ein 16-jähriger Azubi befuhr am Dienstag gegen 17.35 Uhr mit seinem E-Bike die Neuburger Beethovenstraße in Fahrtrichtung Unterführung. Hierbei übersah er laut Polizeiangaben einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw und touchierte die linke Lkw-Seite.

Neuburg: 16-jähriger E-Bike-Fahrer übersieht Lkw und stürzt

Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (nr)