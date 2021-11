KJF Klinik Neuburg: 91 Mitarbeiter feiern Dienstjubiläum

Insgesamt sind 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2115 Jahre Teil der KJF Klinik Sankt Elisabeth.

Langjährige Treue zum Arbeitgeber ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso erfreulicher ist es, dass an der KJF Klinik Sankt Elisabeth kürzlich 2115 Jahre Betriebszugehörigkeit gefeiert werden konnten. Hinter dieser großen Zahl von 2115 Jahren verbergen sich nämlich 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein Betriebsjubiläum an der Neuburger Klinik haben.

Die Pflegekräfte Elfriede Brandner, Emmi Heckner, Gertraud Meier und Petra Schertler sowie Gunda Fricke vom Hauswirtschaftsdienst, die alle seit 1976 in der Klinik beschäftigt sind, wurden allesamt für ihr 45-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Bereits 40 Jahre, also seit 1981, für die Neuburger Klinik tätig sind die Pflegekräfte Gabi Alpözen, Irmgard Geis, Hans Horntasch, Anette Hupka und Gabi Schiechel.

Pandemiebedingt fiel die Jubiläumsfeier aus, die Jubilare erhielten Präsente

Darüber hinaus feiern in diesem Jahr zehn Mitarbeitende ihr 35. Dienstjubiläum. 15 Beschäftigte sind seit 30 Jahren in der Klinik angestellt und 15 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 25 Jahren. Außerdem feiern zwei Beschäftigte ihr 20-jähriges Jubiläum, 17 Mitarbeitende sind seit 15 Jahren dabei und 22 seit zehn Jahren.

Die traditionelle interne Jubiläumsfeier musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen leider abgesagt werden. Aus diesem Grund erhielten alle Jubilare ihre Präsente durch die jeweiligen Abteilungsleitungen – selbstverständlich mit den besten Glückwünschen und einem großen Dank der Geschäftsleitung, die stolz ist, so viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu haben. (nr)