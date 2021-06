KJF-Klinik Neuburg erhält Spende für Spielplatz

Damit der Spielplatz der KJF Klinik neu gestalten werden kann, haben der Lions-Club, der Rotary Club Neuburg und die Kartei der Not gespendet. Worauf sich die Kinder jetzt freuen dürfen.

Mit der Unterstützung des Lions-Club Neuburg, des Rotary Club Neuburg, der Kartei der Not der Augsburger Allgemeinen und dem Freundeskreis der Kliniken St. Elisabeth konnte die Neugestaltung des Spielplatzes an der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Angriff genommen und umgesetzt werden.

Ein Spielplatz ist ein wichtiger Ort für Kinder. Vor allem, wenn diese wegen einer Erkrankung eine stationäre Versorgung brauchen oder bei einer ambulanten Versorgung Wartezeiten überbrücken müssen. Hierzu ist von jeher auf dem Freigelände der KJF Klinik Sankt Elisabeth ein Spielplatz integriert, damit sich Kinder ablenken oder spielerisch die Zeit vertreiben können. Dieser Spielplatz hinter der Abteilung für Kinder und Jugendliche konnte nun mit der finanziellen Unterstützung vier großer Institutionen neugestaltet werden.

Der Spielplatz der KJF-Klinik erhält eine neue Schaukel

Nach der Zusage der Spender konnte das Projekt unter Leitung von Martin Müller von den Handwerkern der KJF Klinik Sankt Elisabeth zügig angegangen werden. Der Untergrund unter der Schaukelanlage wurde ausgetauscht und auf den neuesten Stand gebracht. Mit neuen Fundamenten und Gummischutzfallmatten wurde der Boden vorbereitet und eine neue Schaukel aufgestellt. Außerdem wurde auf dem gesamten Areal neuer Rasen angelegt. „Mit viel Herzblut der haustechnischen Abteilung wurde hier ein schöner Platz zum Spielen und Verweilen für die Kinder realisiert, auf den wir mit Stolz blicken können“, so Projektleiter Martin Müller und Technischer Leiter Philipp Seitle.

Auch die Klinikleitung ist den Sponsoren für die Unterstützung in Höhe von 3000 Euro und den Mitarbeitenden der KJF Klinik für die zeitnahe Umsetzung dankbar. (nr)