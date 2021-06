Neuburg

14:00 Uhr

KJF Klinik Neuburg passt Besuchsmöglichkeiten an

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Bekanntmachung des Gesundheitsministeriums passt die KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg seine Besuchsregelungen an. Was nun erlaubt sein wird.