Neuburg/Karlshuld

18:30 Uhr

Weihnachtsmärkte: Neuburg sagt ab, in Karlshuld will es einer durchziehen

Vier Wochen lang läuft traditionell der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Ein beliebter Treffpunkt nicht zuletzt auch für die Kinder und Jugendlichen zum Schlittschuhlaufen in der EisArena.

Plus Aufgrund der angespannten Pandemielage lässt die Stadt Weihnachts- und Christkindlmarkt ausfallen. Dass die Adventszeit in Neuburg heuer sehr „staad“ wird, hat aber noch andere Gründe. In Karlshuld ist das anders.

Von Manfred Rinke

Es herrschte doch gerade noch große Vorfreude, Hoffnung darauf, dass die Adventszeit wieder weitgehend normal verlaufen könnte. Doch das war ein Trugschluss. Alle guten Vorsätze, alle bereits in die Wege geleiteten Planungen, alle schon geleisteten Vorarbeiten und alles schon investierte Geld in die vorweihnachtlichen, von der Stadt organisierten Märkte in Neuburg war umsonst: Am Freitagnachmittag kam aus dem Rathaus die bittere Nachricht, dass Weihnachts- und Christkindlmarkt abgesagt werden. Der Grund liegt auf der Hand und ist der aktuell immer angespannteren Lage – nicht zuletzt auf den Intensivstationen in der Region 10 – geschuldet, die mit den hohen Inzidenzzahlen im Landkreis einhergehen. Außerdem wird es keine Wichtelhütte im Hofgarten und auch keine Schlossweihnacht geben, wobei letztere Entscheidung final erst am kommenden Mittwoch getroffen wird. Die Adventszeit in Neuburg wird tatsächlich eine „Staade Zeit“ sein – ganz anders wie zum Beispiel in Karlshuld.

