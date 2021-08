Karlshulder flüchtet mit Motorrad vor der Polizei

In einem Maisfeld am Zeller Flugplatz wird der 23-Jährige von der Polizei gefasst. Warum er sich aus dem Staub gemacht hat.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.40 Uhr sollte ein Motorradfahrer, der auf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs war, von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Motorradfahrer hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte und flüchtete vor der Polizei.

Laut Polizeibericht fuhr er zunächst weiter in Richtung Neuburg, wendete jedoch auf Höhe Rödenhof, bog nach Zell ab und fuhr weiter in Richtung Flugplatz. Auf einem an den Flugplatz angrenzenden Weg ließ er sein Motorrad zurück und flüchtete zu Fuß in ein Maisfeld.

Letztlich konnte er dort jedoch von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Karlshulder keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Mann erreichte bei seiner Flucht vor der Polizeistreife Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h, außerdem überfuhr er eine rote Ampel an der Zeller Kreuzung.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers während seiner Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (nr)