Karten werden neu verkauft: Kindertheater "Das Dschungelbuch" in Neuburg unter 2G-Plus-Regel

Das Kinderstück "Das Dschungelbuch" findet im Neuburger Stadttheater unter 2G-Plus-Regeln statt. Weil die Auslastung begrenzt wurde, startet der Kartenverkauf nochmal neu.

Die jüngsten staatlichen Coronaauflagen, die ab Mittwoch, 24. November, gültig werden, bringen das Neuburger Kulturamt in eine missliche Zwangslage. So ist die Kindertheateraufführung „Das Dschungelbuch“ am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr noch als 2G-Veranstaltung beworben und verkauft worden, muss jetzt aber nach Rücksprache mit dem Landratsamt tatsächlich unter der neuen Regel 2G-Plus sowie einer Kapazitätsgrenze von 25 Prozent veranstaltet werden.

Das bedeutet, dass die erwachsenen Ticketinhaber geimpft oder genesen sein müssen und zusätzlich einen Schnelltest vorzulegen haben. Darüber hinaus können nur 70 Personen in das Theater gelassen werden. Das Problem ist nun, dass rund 200 Karten für die besagte Vorstellung verkauft wurden. Jetzt stand zur Debatte, wie mit der schwierigen und für das Kulturamt unfreiwilligen Aufgabe umzugehen ist. Letztlich wurde sich dazu durchgerungen, allen 200 Karteninhaber abzusagen. Diese können ihre Tickets gegen einen Gutschein zurückgeben.

Karten für Neuburger Kindertheater "Das Dschungelbuch" werden neu verkauft

Doch es gibt eine Besonderheit: Wer dennoch hingehen möchte, kann sich am Mittwoch, 24. November, von 11 bis 15 Uhr telefonisch Karten reservieren (Tel. 08431 / 55-231). Die Reservierungen können so lange angenommen werden, bis die besagten 70 Personen erreicht sind. Es gilt dabei zu beachten, dass bei der 2G-Plus-Regelung auch Geimpfte und Genesene einen gültigen Schnelltestnachweis vorlegen müssen. Kinder bis 12 Jahre sind davon ausgenommen, da diese in der Schule getestet werden.

Das Kulturamt bittet ausdrücklich um Nachsicht für die skurrile, verwirrende und bedauerliche Situation, die dem Übergang von einer staatlichen Auflage in die nächste geschuldet ist. Gerne hätte man die Veranstaltung regulär über die Bühne gebracht. (nr)