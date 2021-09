Neuburg

vor 47 Min.

Kartenverkauf der "Starke Stücke" im Neuburger Stadttheater: Erste Resonanz bleibt überschaubar

Am Donnerstag begann der Kartenvorverkauf für die neue Theatersaison in Neuburg. Es holten sich nur vereinzelt Interessenten Tickets in der Tourismusinfo.

Plus Der Verkauf der Tickets für die "Starken Stücke" im Stadttheater Neuburg ist gestartet. Die Resonanz am ersten Tag aber bleibt überschaubar. Dabei plant das Theater mit voller Auslastung.

Von Winfried Rein

„Seit 8.15 Uhr habe ich gewartet.“ Birgit Kellerer hat sich am Donnerstag zeitig für Theaterkarten in der Neuburger Altstadt angestellt. So früh hätte sie nicht kommen müssen, denn die Resonanz fiel eher mäßig aus. Mehr als ein Dutzend Interessenten fanden sich am Morgen nicht vor Tourismusinfo und Theaterkasse ein.

