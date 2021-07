Neuburg

17:13 Uhr

Kein Bus mehr in der Neuburger Altstadt: Entscheidung löst Kritik aus

Plus Der Neuburger Werkausschuss beschließt, dass der Stadtbus künftig nicht mehr in die Obere Altstadt fährt. Gerade Senioren fühlen sich abgehängt. Der OB wirbt um Verständnis.

Von Andreas Schopf

Muss Helene Graßegger zum Einkaufen, ist die rüstige 95-Jährige auf den Stadtbus angewiesen. Die Anwohnerin der Oberen Altstadt ist nicht mehr gut zu Fuß. Will die Neuburgerin beispielsweise auf den Wochenmarkt, macht sie sich mit Krücken und Rucksack auf, um mit dem Bus in die Innenstadt zu kommen. Dies wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Der Werkausschuss hat in dieser Woche mit vier Gegenstimmen entschieden, die Linie 4 des Neuburger Stadtbusses ab 1. September nicht mehr über die Obere Altstadt fahren zu lassen. Grund ist die fehlende Auslastung (lesen Sie hier mehr dazu). Helene Graßegger, aber auch andere, äußern Kritik.

