Neuburg: Kein Durchkommen mehr in der Augsburger Straße

Die Augsburger Straße in Neuburg ist seit dem heutigen Montag gesperrt. Für Verkehrsteilnehmer gibt es eine Umleitung.

In der Augsburger Straße in Neuburg gibt es kein Durchkommen mehr. Seit Montag ist die wichtige Verkehrsachse zwischen dem Eternitweg und der Südumgehung komplett gesperrt. Die Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen dauern voraussichtlich acht Wochen und enden planmäßig am 12. Juni.

Augsburger Straße in Neuburg gesperrt: Das ist die Umleitung

Für Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt aus der Innenstadt kommend über den Eternitweg. Stadteinwärts wird über die Südumgehung und dort über die Donauwörther beziehungsweise die Münchener Straße in die Stadt geleitet. Ebenfalls gestartet sind am Montag die Arbeiten in der Neuburger Hadergasse. Der Bereich ist aktuell ebenfalls für den Verkehr gesperrt. (nr)

