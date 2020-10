vor 4 Min.

Neuburg: Keine Förderung mehr für E-Autos

Ein Volkswagen e-Golf lädt an einer öffentlichen Ladesäule für Elektroautos in Hannover.

Plus Wer sich ein teures Elektroauto leisten kann, braucht keinen Zuschuss der Stadt, entschied der Bauausschuss. Für diese Maßnahmen gibt es stattdessen Geld.

Von Gloria Geissler

Ist die Förderung des Klimaschutzes Aufgabe der Stadt? Noch dazu in Zeiten klammer Kassen. Sind es zu viele Maßnahmen, die gefördert werden? Und muss jemand, der sich für über 50.000 Euro ein E-Auto leistet, von der Stadt bezuschusst werden? All diese Fragen wurden von den Stadträten in der jüngsten Bauausschusssitzung kontrovers diskutiert.

Birgit Bayer-Kroneißl von der Stabsstelle Umwelt hatte das Thema auf die Agenda setzen lassen, denn im regelmäßigen Turnus muss das städtische Förderprogramm an die aktuellen Vorschriften und das Marktgeschehen angepasst werden. Sie schlug deswegen vor, einige Passagen zu ändern. Doch es entwuchs eine Grundsatzdiskussion.

Neuburg passt das Förderprogramm regelmäßig an

Während die Grünen für noch mehr Förderung in noch mehr Bereichen plädierten, waren es hauptsächlich die CSU-Politiker, die in die entgegengesetzte Richtung ruderten. Wolfgang Schlegl zum Beispiel sagte: „In meinen Augen haben wir hier zu viel Gießkanne.“ Er forderte nur noch eine geringe Zahl an Maßnahmen finanziell zu unterstützen: „Gegen die staatliche Förderung der Bafa stinken wir ohnehin nicht an.“ Ins gleiche Horn blies Peter Ziegler: „Ich sehe in der breit gefächerten Förderung nicht unsere Aufgabe.“

Tatsächlich ist das Förderprogramm Klima- und Ressourcenschutz, wie es offiziell heißt, eine Erfolgsgeschichte und ein „Aushängeschild der Stadt“, wie Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder sagte. Als es 1992 an den Start ging und die Fridays-for-future-Bewegung noch Zukunftsmusik war, hat Birgit Bayer-Kroneißl noch um Förderanträge und Anerkennung kämpfen müssen, wie sie erzählt. Doch das habe sich komplett gewandelt. In diesem Jahr sind so viele Förderanträge wie noch nie gestellt wurden. Zum ersten Mal ging das Budget aus. Die Stadt schoss Geld nach, sodass bis zum heutigen Tag nahezu die zweieinhalbfache Summe an Förderung im Vergleich zum Vorjahr ausbezahlt wurde.

Flut von Anträgen im Neuburger Amt für Umwelt und Agenda 21

Diese Flut an Anträgen und Beratungen sei zu einem Großteil Corona geschuldet, wie Bayer-Kroneißl sagt, und werde in dieser Form vermutlich im kommenden Jahr nicht wieder passieren. Um das Budget dennoch ein wenig zu entlasten, schlug Bayer-Kroneißl einige Änderungen vor, die von den Mitgliedern des Bauausschusses größtenteils mitgetragen wurden.

So gibt es künftig für Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeicher noch 500 Euro für zwei Kilowatt Peak Modulleistung und 50 Euro je weiteres Kilowatt Peak.

Wer eine Wallbox für sein Elektroauto kauft und für mindestens zwölf Monate den Strom aus erneuerbaren Energien von den Neuburger Stadtwerken oder regional erzeugten Strom bezieht, bekommt 100 Euro.

Ab 2021 bekommt 500 Euro Bonus, wer die Dämmung seiner Außenwände oder seines Daches beziehungsweise der obersten Geschossdecke mit Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, natürlichen Dämmstoffen, Zellulose oder sonstigen Recyclingprodukten dämmt. Grünen-Stadtrat Norbert Mages hatte diesen Antrag eingebracht.

Mehrheitlich beschlossen wurde, dass Elektroautos ab dem kommenden überhaupt keinen Bonus mehr erhalten.

