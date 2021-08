Keine Förderung und wenig Honig: Ein Jahr zum Abhaken für die Neuburger Imker

Plus Ohne den EU-Förderbescheid kann der neue Treffpunkt der Neuburger Imker vorerst nicht gebaut werden. Das verregnete Frühjahr schmälert den Honigertrag.

Die Honigernte war mäßig und der Baustart für das Vereinsheim lässt auf sich warten – die laufende Saison löst bei den Neuburger Imkern keine Begeisterung aus. Die Schulung von 30 Jungimkern absolviert Vereinschef Franz-Josef Wilken neben der Ruine des Abbruchhauses am Donauwörther Berg.