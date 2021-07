Keine Wirtsstube mehr: Was wird aus dem Aßmann-Kreil in Neuburg?

Plus Die Besitzer des Gasthofs Aßmann-Kreil in Neuburg haben lange nach einem Nachfolger gesucht – ohne Erfolg. Jetzt steht ein neues Konzept im Raum. Doch Denkmalschützer sind kritisch.

Das „Aßmann-Kreil“ ist ein Stück Neuburger Geschichte. Der historische Gasthof in der Hirschenstraße stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die dort verbauten Renaissance-Säulen sollen aus dem Neuburger Residenzschloss stammen. Kein Wunder, dass die städtische Bauverwalterin Anna Herrmann von einem „hochkarätigen Baudenkmal“ spricht. Im April 2019 machte das Traditions-Gasthaus dicht. Die Besitzer bemühten sich in der Folge intensiv um einen Nachfolger für das Lokal – ohne Erfolg. Jetzt gibt es ein neues Konzept. Mit Essen und und Trinken hat dieses jedoch nichts mehr zu tun.