Keine andere Wahl: TSV Neuburg sagt auch Silvesterlauf 2021 ab

Der TSV Neuburg muss aufgrund der Corona-Umstände auch den Silvesterlauf 2021 absagen. Wie es zu dieser Entscheidung kam.

Steigende Corona-Fälle, neue gesetzliche Regeln und die Verantwortung gegenüber den ehrenamtlichen Helfern und Sportlern lassen der Leichtathletikabteilung des TSV Neuburg keine andere Wahl, den Silvesterlauf nach 2020 auch in diesem Jahr abzusagen. Das verkorkste Jahr 2020 scheint sich nun fortzusetzen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Nachdem im Spätwinter 2021 das Hallensportfest gecancelt werden musste, nimmt die Absagewelle bei den Laufveranstaltungen wieder Fahrt auf. Zumindest konnten die Läufer den verschobenen Frühjahrslauf als kurzfristig organisierten Sommerlauf durchziehen und auch der Lionslauf wurde unter den damaligen Corona-Regeln durchgeführt.

TSV Neuburg sagt Silvesterlauf 2021 ab

Doch mittlerweile gelten für Sportveranstaltungen indoor und outdoor bis zum 15. Dezember 2G-Plus, was bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene und zusätzlich Getestete an solchen Events teilnehmen können. Ob diese Regel ausläuft, ist zweifelhaft. Eher kann es geschehen, dass der Landkreis bei einer Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 1000 als Corona-Hotspot bewertet werden muss. Das hätte zur Folge, dass unter anderem alle Sportveranstaltungen abgesagt werden müssen. Bei einer derzeitigen Inzidenz von 800 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen scheint dieses nicht unmöglich.

In Anbetracht dieser Umstände blieb der Leichtathletikabteilung keine Alternative zur frühzeitigen Absage. Finanzielle Verluste konnten dadurch vermieden werden. „Mit Bedauern mussten wir diese Entscheidung fällen“ so Abteilungsleiter Hermann Schottnar, der seit 17 Jahren die Leichtathletikabteilung leitet. „Wir haben auch eine große Verantwortung gegenüber den meist älteren ehrenamtlichen 20 bis 30 Helfern, und da können wir kein gesundheitliches Risiko eingehen.“

Absage wegen Corona: Kein Silvesterlauf 2021 in Neuburg

1975 wurde dieses Event, damals noch sehr überschaubar mit zehn Läufern, im Englischen Garten über eine oder zwei Runden mit fünf oder zehn Kilometern ausgeschrieben. Als Sollzeit war damals eine Rückkehr noch im Jahr 1975 vorgeschrieben. Doch in den Jahren vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 600 Läufer auf die TSV-Sportanlage im Englischen Garten. Das bunt gemischte Startfeld bestand aus ambitionierten Sportlern bis hin zu Gelegenheitsjoggern mit einer breiten Laufzeit von 20 bis 50 Minuten für die sechs Kilometer, die vom Englischen Garten über das Donaukai und der Altstadt bis zum Brandl und zurück laufen durften. Das gesellige Beisammensein nach dem Lauf war schon fast Kult. Für den Nachwuchs warteten kürzere Strecken auf der Tartanbahn und im angrenzenden Wald. Und dann wäre auch noch das besondere Datum, am letzten Tag des Jahres noch aktiv sein, bevor man sich in die Silvesterfeiern stürzen würde.

„Wir haben das Für und Wider abgewogen, doch die Entscheidung war in der Abteilungsleitung deutlich. Anfahren, warten, laufen, heimfahren, das wollten wir nicht,“ so Schottnar. „Und bei einem Inzidenzwert über 1000 wäre die ganze Arbeit für die Katz’ gewesen. Lieber ein Verzicht und dann auf 2022 hoffen, dass der Frühjahrswaldlauf, der Lionslauf und der Silvesterlauf wieder so stattfinden können, so wie wir es bis 2019 in Erinnerung haben.“ (nr)