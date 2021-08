Keinen Alkohol mehr bekommen: Neuburger mit über drei Promille wird aggressiv

Ein Neuburger wird aggressiv und beleidigend, weil er keinen Alkohol mehr bekommt. Dabei weist er bereits mehr als drei Promille auf und hatte Betäubungsmittel konsumiert.

Ein 43-jähriger Neuburger musste aufgrund seiner starken Alkoholisierung von über drei Promille letztlich zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Das berichtet die Polizei. Zuvor war es am Montag gegen 19.40 Uhr in der Münchener Straße mit Familienangehörigen zu einem verbalen Streit gekommen, nachdem man ihm weitere alkoholische Getränke vorenthalten wollte.

Neuburg: Betrunkener beleidigt Polizisten

Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizei Neuburg konnten den Mann, der nach eigenen Angaben im Laufe des Tages auch Betäubungsmittel konsumiert hatte, zunächst besänftigen. Im weiteren Verlauf trat er zunehmend aggressiv gegen die Polizisten auf, sodass er schließlich gefesselt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dabei beleidigte er einen Beamten verbal und muss sich diesbezüglich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. (nr)