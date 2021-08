Neuburg

18:00 Uhr

Kerstin Schulz eröffnet die Neuburger Kulturtage

Plus Zum ersten Mal findet das kleine Festival der Neuburger Kulturtage im ehemaligen Amalienhof der Neuburger Altstadt statt. Am Freitag war der Auftakt mit Kerstin Schulz & Band – charmant, locker, fast sommerlich.

Und der Fuß, der wippt und hoppt und tanzt. Jazz bei Bier im ehemaligen Amalienhof – was könnte schöner sein, an einem so sonnigen Tag. Einem Freitag unter wenigen in diesem verregneten Sommer. Umso passender, dass Kerstin Schulz mit ihrer sonoren, warmen Altstimme und dem von Bobby Hebb geschriebenen Soulsong „Sunny“ atmosphärisch in den Abend leitet. Der Beginn des kleinen Festivals um die Neuburger Kulturtage 2021.

