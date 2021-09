Neuburg

vor 33 Min.

Kinder könnten bald an Neuburger Schulen geimpft werden

Die Stiko hat ihre Einordnung bezüglich Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren geändert und empfiehlt diese nun. Daher hat sich der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob mobile Impfteams die Impfungen unmittelbar an den Schulen anbieten können.

Plus Im Raum Neuburg könnten Kinder und Jugendliche bald an den Schulen geimpft werden. Die Schulleiter vor Ort diskutierten, ob sich das mobile Impfen an den Bildungseinrichtungen lohnt.

Von Anna Hecker

Lange Zeit waren sie ein großes Streitthema: die Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Doch seit die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung diesbezüglich geändert hat, gehört die Immunisierung der Minderjährigen zu der allgemeinen Impfstrategie des Bundes. Wie also laufen die Impfungen bei den jungen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen?

