Neuburg

vor 33 Min.

Kinopremiere: Margit Auer bei Start der "Schule der magischen Tiere" in Neuburg

Plus Autorin Margit Auer kommt zur Premiere der Verfilmung „Die Schule der magischen Tiere“ nach Neuburg. Bevor sich die Kinovorhänge öffnen, beantwortet die Autorin Fragen.

Von Anna Hecker

Bald ein dutzend Abenteuer gibt es bereits über „Die Schule der magischen Tiere.“ Margit Auers Romande sind ein Bestseller, in keinem Kinderzimmer dürfen die Bücher mehr fehlen. Jetzt sind Ida, Benni und Co. und die Wintersteinschule für die große Leinwand tatsächlich real geworden. Am Donnerstag fand die Kinopremiere der Romanverfilmung vor Ort statt. Und mit welchem besonderen Gast hätte der Start in Neuburg besser klappen können, als mit der Autorin selbst? Bevor sich der Kinovorhang öffnete, startete die Premiere also ganz standesgemäß mit einer Autogrammstunde. In einer langen Schlange, die bis zur Eingangstür des Kinopalastes reichte, hatten sich die kleinen Fans mit ihren Eltern aufgereiht, um sich ein Autogramm ihrer Lieblingsautorin zu holen.

