Neuburg

vor 49 Min.

„Klimaladen“ im Haus im Moos: So geht klimafreundliches Einkaufen

Plus Eigene Kaufentscheidungen haben oft Auswirkungen auf das Klima. Wie genau, das konnten Besucher den September über im Haus im Moos in Karlshuld erfahren.

Von Lea Rohleder

„There is no planet B“, „Sei ein Ehrenmann und rette die Erde man“, „the climate is changing – why aren´t we?“ und „CO2 (not love) is in the air“ kennen wir wohl alle. Doch was kann man als einzelne Person tun, um CO2 und andere Treibhausgase zu vermeiden? Dieses Ziel hat sich der „Klimaladen“ im Haus im Moos gesetzt. In den verschieden Bereichen Lebensmittel, Mode, Schule und Alltag und Mobiltelefone wird erklärt, wie man sein Konsumverhalten klimafreundlicher ausrichten kann. Zunächst wird aber das Grundlegende zum Klimawandel sehr verständlich auf Bannern erklärt. Was bewirkt der Treibhauseffekt? Welche Gase sind Treibhausgase? Was ist ein CO2-Fußabdruck und wie berechnet man diesen? Was versteht man unter der Agenda 2030 und was kann ich tun, um zu helfen, die 17 Ziele zu erreichen?

