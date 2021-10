Kneipentour: Studenten entdecken das Neuburger Nachtleben

Zum Studentenleben gehört neben Vorlesungen und der ersten eigenen Wohnung natürlich auch eines: Feiern. Welche Eindrücke die Campus-Erstis bislang von Neuburg haben.

Es ist ein Gefühlscocktail aus Glückseligkeit, Nostalgie und schönen Erinnerung, den viele Menschen empfinden, wenn sie von ihrer Studentenzeit erzählen. Der Schulabschluss ist in der Tasche, es geht raus aus dem elterlichen Nest und rein in einen neuen Lebensabschnitt. Natürlich steht die Karriere im Vordergrund, doch zum Studentendasein gehört neben vielen Freiheiten, neuen Kontakten und der Selbstständigkeit auch eines: das Nachtleben. Was Neuburg so zu bieten hat, haben die Studenten des THI-Campus bei einer Kneipentour am Donnerstag entdeckt.

Organisiert hatte den Streifzug durch die Bars das Neuburger Stadtmarketing. Insgesamt fünf Adressen standen auf dem Tourplan, der Startschuss fiel im Lokal Zum Rufer in der Altstadt und endete nach der Drogerie, dem Ozon und dem Hertlein in der Flybar. Etwa 30 Studenten folgten Stadtmarketing-Chef Michael Regnet, der seine Schützlinge mit bunten Leuchtarmbändern ausstattete. „Falls einer verloren geht“, scherzte er. Nach einem ersten Beschnuppern und ein paar Getränken – mit Studentenrabatt versteht sich – wanderte die Truppe zur Drogerie. Als Wirt Klaus Köppl ein Tablett mit Hochprozentigem auf’s Haus präsentierte, war das Eis endgültig gebrochen und Partystimmung waberte durch die Kneipe.

Neben Rufer, Drogerie und Ozon ging es für Neuburgs Studenten auch ins Hertlein und in die Flybar

Maria Nußbaum aus Bamberg war ganz begeistert, „dass es doch einige Bars in Neuburg gibt“. Die 18-Jährige studiert Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement und ist von Bamberg in die Ottheinrichstadt gezogen, genauer gesagt in die Donauwörther Straße. „Als ich das erste Mal vor meiner Wohnung stand, war ich doch etwas schockiert, weil die Gegend sehr trist wirkt, vor allem nachts.“ Aber mittlerweile sei sie doch positiv überrascht. Dem stimmt auch ihre Studienkollegin Lilly Unger zu. „Ich glaube, dass Neuburg vor allem im Sommer richtig toll ist“, sagt die 19-Jährige, die aus Kassel stammt. Die beiden hoffen auf eine gute Zeit, freuen sich über viele neue Kontakte und „bisher sind die Neuburger auch lieb zu uns“, so die Studentin. Einen Verbesserungsvorschlag hat sie aber: „Ein 365-Tage-Ticket für uns Studenten für Bus und Bahn wäre schön.“ Bislang gelte dies nur für Schüler und Auszubildende.

Das Hertlein war nur eine Station bei der Kneipentour der Neuburger Studenten. Foto: Katrin Kretzmann

Martha Kaiser, die es aus dem sächsischen Olbersdorf für ihr Studium nach Neuburg verschlagen hat, freut sich auf die bevorstehende Zeit. „Die Stadt ist wirklich schön, vor allem die Altstadt mit Schloss“, findet die 18-Jährige. Dem kann sich Lea Buchner aus Greding anschließen und nach ihren Eindrücken bei einer Busrundfahrt, die eine Woche zuvor die Stadt Neuburg angeboten hatte, ist sie sich sicher: „Es wird eine gute Zeit – wobei ein paar mehr Clubs und Kneipen noch schöner wären“, meint sie. Abends unter der Woche mal was trinken zu gehen, sei zudem schwierig, „weil vieles sehr früh zumacht“.

Für Samy Al-Issawi aus Ingolstadt ist der Campus in Neuburg „gefühlt noch nicht existent“. Statt Mensa ist Dönerbude angesagt. Den 20-jährigen Studenten des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen- Bau stört das aber nicht. „Ich finde es schön, in kleinen Gruppen zu arbeiten und die Möglichkeit zu haben, den Campus mitzugestalten“, sagt er. Sein erster Eindruck nach zwei Wochen: Es sei sehr gemütlich und familiär, wenngleich von einem typischen Studentenleben keine Rede sein könne. Ein solches bekommt er möglicherweise bei seinem geplanten Auslandssemester in zwei Jahren: Dann möchte er für zwei Semester Neuburg mit Los Angeles tauschen.

Neuburger Gastronomen hoffen mit Campus-Studenten auf neue Gäste und locken mit Aktionen

Von Bensheim in Hessen ist der 19-jährige Patrick Siegle nach Neuburg gekommen. Der Nachhaltigkeits-Student hat ebenfalls eine kleine Wohnung an der Donauwörther Straße bekommen, die Wohnungssuche sei kein Problem gewesen. Bei der Kneipen-Tour muss er allerdings feststellen, dass die Clubs in Neuburg im Vergleich zu Frankfurt doch etwas kleiner sind. Spaß hat er an diesem Abend aber trotzdem. Immerhin spendieren alle teilnehmenden Wirte der Truppe einen Willkommens-Trunk, Sebastian Bollinger hält die Studenten im Hertlein sogar komplett frei.

Überhaupt richten sich die Gastronomen auf den Hochschul-Standort ein und verbinden mit den Studenten auch die Hoffnung auf neue Gäste. Bollinger etwa hat den Dienstag und Donnerstag im Hertlein zum Studententag erklärt. Auch andere Kneipen bieten an ausgewählten Tagen vergünstigte Preise an. „Ich find’ das gut, dass jetzt Studenten da sind. Das tut dem Nachtleben gut, weil sie einen neuen Impuls geben“, ist sich etwa Klaus Köppl von der Drogerie sicher. In seiner Kneipe kamen vor allem die kostenlosen Konzerte bei den Studenten gut an.

Doch nicht nur zum Geld ausgeben, sondern auch zum Geld verdienen sind die Studenten in Neuburg willkommen. Vor allem in der Gastrobranche, wo es seit Corona hinten und vorne an Servicepersonal fehlt, erhofft sich der eine oder andere Wirt neues Personal. Anis Chaalali, der den Fischerstecher am Donaukai wiederbeleben möchte (siehe dazu Artikel oben), konnte bereits zwei Studis für seine House-Bar rekrutieren.