Corona-Lockerungen: Polizei Neuburg meldet nächtliche Alkohol-Fahrten

Kaum werden die Corona-Regeln gelockert, sind im Raum Neuburg einige Autofahrer unter Alkohol-Einfluss auf den Straßen unterwegs.

Nachdem Ausgangsbeschränkungen und strenge Corona-Regeln aufgehoben worden sind, nutzen Bürger ihre Freiheiten – was zu einigen nächtlichen Alkoholfahrten in der Region führt. Die Neuburger Polizei teilt drei derartige Fälle mit:

Polizei Neuburg: Mit Alkohol am Steuer

Einen Alkoholwert von 1,26 Promille wies ein 28-jähriger Neuburger im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.25 Uhr in der Rosinger Straße auf. Der Mann musste sich laut Angaben der Polizei einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Einen Alkoholwert von 0,94 Promille stellten Beamten im Rahmen einer Kontrolle bei einem 52-jährigen Ingolstädter festgestellt. Der Mann war laut Polizei am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Ingolstädter Straße in Neuburg unterwegs. Auch dieser Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, auch ihn erwartet ein Bußgeld samt Fahrverbot.

Angetrunken mit dem Auto unterwegs: Polizei Neuburg meldet mehrere Fälle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 1 Uhr wurde bei einer 29-jährigen Frau aus dem Moos Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test vor Ort in der Ingolstädter Straße in Königsmoos ergab laut Polizeiangaben einen Wert von 0,68 Promille. Nachdem ein gerichtsverwertbarer Test nicht durchgeführt werden konnte, musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen. (nr)

