Körperverletzung am Neuburger Schrannenplatz

Zwei bisher unbekannte Männer griffen am Neuburger Schrannenplatz einen Neuburger und einen Abensberger an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22.25 Uhr in der Nacht auf Sonntag saßen ein 20-jähriger Abensberger und ein 18-jähriger Neuburger auf einer Parkbank am Schrannenplatz in Neuburg. Zwei bislang unbekannte Männer kamen auf sie zu und sprachen sie an. Da dies die beiden anderen nicht wollten, sagten sie dies auch. Daraufhin wurde der Abensberger von einem der Unbekannten zunächst geschubst und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen, heißt es im Polizeibericht. Im Anschluss entfernten sie sich. Der 20-Jährige wurde durch den Schlag an der Nase verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0, in Verbindung zu setzen.