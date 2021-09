Neuburg

vor 35 Min.

Kollegin in Toilette gesperrt: Dieser Fall hat das Amtsgericht in Neuburg beschäftigt

Mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen hat sich das Amtsgericht in Neuburg beschäftigt.

Plus Weil er seine Kollegin unter anderem mehrmals auf dem Klo am Arbeitsplatz eingesperrt hat, bekam ein junger Mann eine Geldstrafe. Dagegen legte er Einspruch ein - und die Sache landete vor dem Amtsgericht in Neuburg.

Von Irene Sagorski

Mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen hat sich das Amtsgericht in Neuburg beschäftigt. Auf der Anklagebank saß ein mittzwanzigjähriger Elektriker, der bei einem namhaften Unternehmen in der Region arbeitet.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .