Konträre Interessen, flexible Lösungen: Das sind die Ergebnisse der Bürgerbefragung zur Neuburger Innenstadt

Die Stadt soll schöner werden. Doch was muss passieren, damit Neuburger Färber-, Schmid- und Rosenstraße aufleben, mehr Leute zu sich ins Zentrum ziehen? In einer Befragung von Bürgerinnen und Bürgern – online und haptisch – im Kontext der Veranstaltung „Neuburg leuchtet“ haben Stadtmarketing und Stadt im September mehrere Themenfelder abgefragt. Jetzt sind die Ergebnisse vorgestellt worden, die zum Teil überraschen.