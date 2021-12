Neuburg

Krippenweg in Neuburg: Einmalige Krippen bringen weihnachtliche Stimmung

Plus In Schaufenster von Geschäften, in Kirchen, Lokalen und öffentlichen Einrichtungen in Neuburg sind wieder insgesamt 24 verschiedene Krippen zu sehen. Sie laden zu einem adventlichen Spaziergang ein.

Von Manfred Rinke

Es gibt die mächtigen, bis ins kleinste Detail aufwendig gefertigten Krippen, wie die von Krippenbaumeister Peter Stowasser im vergangenen Jahr neu für die Stadtpfarrkirche St. Peter gebaute. Und es gibt Krippen in Miniaturform, wie die aus Olivenholz geschnitzte aus Assisi, die bei Optik Blickfang am Schrannenplatz steht. Egal welche der 24 Exemplare man auf dem diesjährigen Krippenweg in Neuburg bestaunt: Sie alle sind einmalig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

