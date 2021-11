Kritik an Arco-Fels-Entscheidung: "Das kann man doch nicht alles zerstören"

Plus Am Neuburger Arco-Felsen sollen 300 Tonnen Gestein verschwinden. Die Reaktionen auf diese Entscheidung sind gemischt. Mancher kommt ordentlich ins Schimpfen.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) beziehungsweise die Stadt Neuburg möchten die absturzgefährdete Nase am Arco-Felsen und damit knapp 300 Tonnen Gestein entfernen (lesen sie hier mehr dazu). Die Entscheidung stößt auf geteiltes Echo – zum Teil auf scharfe Kritik.