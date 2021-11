Neuburg

Krönungsball, Gardetreffen, Rosenmontag: Burgfunken hoffen auf kein komplettes Aus

Plus Die Burgfunken stellen am Samstag ihren Hofstaat vor – aus dieses Jahr mit Einschränkungen. Ein Prinzenpaar gibt es nicht, und ob die geplanten Veranstaltungen stattfinden können, steht auch in den Sternen.

Von Andrea Hammerl

Rund 100 Aktive trainieren im Großen und Kleinen Hofstaat der Burgfunken für die kommende Faschingssaison. Am Samstagvormittag stellten Hofmarschall Nico Zitzelsberger und Kinderhofmarschallin Sophia Wenger die Tänzerinnen und Tänzer traditionsgemäß auf dem Schrannenplatz vor. Ob die geplanten neun Veranstaltungen – beginnend mit dem Krönungsball-Ersatz „Nacht der Narren“ über die Gardetreffen, Kinder- und Seniorenbälle, Open-air-Faschingsgaudi auf dem Schrannenplatz bis zur Rosenmontagsgaudi und der Kehraus-Party im Kolpinghaus – stattfinden können, steht allerdings in den Sternen. Das ist Burgfunkenpräsident Harald Zitzelsberger sehr wohl bewusst und klang in seiner betont optimistischen Rede immer wieder an.

