Neuburg

vor 17 Min.

Kultur, Kulinarik, Einkaufen: Frische Impulse für die Neuburger Innenstadt

Plus Mit einem Wochenende voller Kultur, Kulinarik und Einkaufserlebnis soll Neuburg im September leuchten. Parallel wird die Sanierung der Färber-, Schmid- und Rosenstraße in Angriff genommen. Warum jetzt plötzlich alles so schnell geht.

Von Gloria Geissler

Die ersten Lockerungen lassen uns den Hauch von einer Nach-Corona-Luft schnuppern. Doch ob jemals alles so wird wie vorher? Gerade die Händler der Innenstädte befürchten ein nachlassendes Interesse ihrer Kunden. Neuburg macht deswegen weitere Schritte, um die Innenstädte zu beleben und wieder mehr Menschen in die City zu locken. Gleich drei Maßnahmen wurden am Dienstag im Ferienausschuss des Stadtrates auf den Weg gebracht.

