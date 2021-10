Neuburg

13:00 Uhr

Kultur erobert Neuburg: So war die lange Kulturnacht "Wort.Klang.Bild"

Plus Dicht an dicht staunen in der Schatzkammer, sich drängen vor Bühnen, Künstlern direkt über die Schulter schauen: „Wort.Klang.Bild“ hat lange undenkbare Erlebnisse wieder zurückgeholt – sogar ohne Maske

Von Katrin Poese

Es fühlt sich ein wenig verboten an, ein Theater ohne Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten und dann neben anderen atmenden Menschen zu sitzen – oder mit Getränk in der Hand vor zwanglos vor Gemälden herumzustehen und zu fachsimpeln. Wie weit man in den vergangenen eineinhalb Jahren weg war von solchen eigentlich selbstverständlichen Bestandteilen des Kulturlebens, das hat die lang ersehnte neue Ausgabe von „Wort.Klang.Bild“ eindrucksvoll gezeigt. Die Erleichterung, dass die Normalität ganz behutsam zurückkehrt, war in den Sälen, Galerien, Museen und vor den Bühnen in der Oberen Altstadt deutlich zu spüren – sowohl bei den regionalen Ensembles, Gruppen, Künstlerinnen und Musikern als auch beim Publikum. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling brachte diese Stimmung, die den Abend prägen sollte, in seiner Begrüßung auf den Punkt: „Wie schön, dass wir wieder Kultur erleben dürfen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .