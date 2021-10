„Kunst am Bau“ an neuer Paul-Winter-Schule in Neuburg: Bewerbungsfrist verlängert

Für das Projekt „Kunst am Bau“ an der neuen Paul-Winter-Realschule in Neuburg können sich immer noch Interessierte bewerben. Der Landkreis hat die Frist dafür verlängert.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hatte die Künstlerinnen und Künstler in der Region dazu aufgerufen, sich an dem Projekt „Kunst am Bau“ an der neuen Paul-Winter-Schule am Kreuter Weg in Neuburg zu beteiligen. Die Bewerbungsfrist war zunächst auf den 31. Oktober festgesetzt. Um eine größere Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern zu erreichen, ist diese Frist jetzt verlängert worden, wie aus einem Schreiben des Landratsamts hervorgeht. Künstlerinnen und Künstler aus der Region 10 und den benachbarten Landkreisen Donau-Ries sowie Aichach können sich demnach bis zum 30. November 2021 bewerben.

Paul-Winter-Realschule in Neuburg: Noch können sich Interessierte für "Kunst am Bau" bewerben

Die Bewerbung soll einen Lebenslauf sowie die Darstellung eines Referenzobjektes beinhalten. Ein konkreter Entwurf für das Kunstobjekt an der Paul-Winter-Schule ist für diese erste Runde nicht erforderlich. Aus den eingereichten Bewerbungen wählt eine Jury fünf Bewerbungen aus. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sollen dann in einer zweiten Runde einen Entwurf für die Kunst am Bau an der Paul-Winter-Schule zu erstellen. Dabei können die Künstlerinnen und Künstler ihren Ideen freien Lauf lassen.

Das Objekt kann sich im Innenraum oder im Außenbereich befinden und unterliegt keinen weiteren Vorgaben. Alle Teilnehmenden, die in der zweiten Runde von der Jury dazu aufgerufen werden, einen Entwurf einzureichen, erhalten hierfür 1000 Euro. Der von der Jury ausgewählte Siegerentwurf ist mit 5000 Euro prämiert. Für die Umsetzung des Kunstobjektes stehen 40.000 Euro zur Verfügung. (nr)

Bewerbungen sind bis zum 30. November an das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Sachgebiet 13, St.-Andreas-Straße 8, 86633 Neuburg oder oer E-Mail an maximilian.knoeferl@neuburg-schrobenhausen.de zu adressieren.

Lesen Sie dazu auch