Kurz vor der Wahl: Neuburger Jugendparlament hat Nachwuchsproblem

Plus Kurz vor der nächsten Wahl hat das Neuburger Jugendparlament ein Nachwuchsproblem. Wie geht es jetzt mit dem Gremium weiter?

Die Stimmung ist eher gedrückt an diesem Donnerstagabend im Neuburger Rathaus. Auf dem Karlsplatz davor ist es dunkel und kalt und auch im großen Sitzungssaal will keine gute Laune aufkommen. Das Jugendparlament (JuPa) ist seit langem mal wieder zu einer Präsenzsitzung zusammengekommen – oder besser gesagt, der harte Kern des Gremiums. Von 17 Mitgliedern sind gerade einmal sechs da. Und das, obwohl die nächsten Wahlen auf der Tagesordnung stehen.