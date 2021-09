Lässig improvisierter Abgang: Joe Magnarelli & das Dmitry Baevsky Quintet im Neuburger Birdland

Plus Joe Magnarelli und das Dmitry Baevsky Quintet präsentieren im Neuburger Jazzkeller Birdland ein ganz typisches Bebop-Konzert – und ernten dafür viel Applaus.

Sie waren schon mal da. Im März 2019 als New York Blue Note Quintet. Nur der Pianist und der Bassist wurden wohl aufgrund der gegenwärtigen Reise-Einschränkungen anders besetzt und die Band umbenannt. Das tat der Performance aber keinen Abbruch.