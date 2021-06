Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sucht Laiendolmetscher

Um ausländische Mitbürger nach ihrer Ankunft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu unterstützen, werden Laiendolmetscher gesucht. Wer sich für die Schulung anmelden kann.

In Neuburg-Schrobenhausen leben mittlerweile unter den rund 98.000 Landkreisbürgern 11.385 Menschen aus 124 verschiedenen Nationen. Um diesen Menschen im Alltag zu helfen, sucht der Landkreis sogenannte Laiendolmetscher, also Menschen, die selbst eine andere Muttersprache haben, aber Deutsch gut beherrschen.

Das größte Problem für ausländische Mitbürger ist im Alltag meist die Verständigung. „Verstehen“ und „verstanden werden“ sind die Schlüsselwerte für ein gleichberechtigtes Miteinander von Neuzugewanderten und Einheimischen. Wie das Landratsamt mitteilt, verfügen in der ersten Zeit nach der Ankunft in Deutschland aber die wenigsten Menschen über ausreichende Sprachkenntnisse, um alle Angelegenheiten selbst regeln zu können. Deshalb helfen Laiendolmetscher und unterstützen Menschen mit Migrationshintergrund bei der sprachlichen Verständigung. Sie übersetzen aus ihrer Muttersprache in die deutsche Sprache.

Im Neuburg-Schrobenhausen leben 11.385 Migranten aus 124 verschiedenen Nationen

Vor allem bei Behördengängen, Arztterminen, Entwicklungsgesprächen im Kindergarten oder in der Schule ist es wichtig, fachlich kompetent und neutral zu übersetzen. Um den Prozess der Integration zu fördern, wird im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die erste Qualifizierung der Laiendolmetscher vom 16. bis 18. Juli und vom 6. bis 8. August stattfinden. Umfang der Qualifizierung sind 60 Unterrichtseinheiten mit erfahrenen Trainern im kleinen Kreis. Unter anderem werden Übersetzungstechniken, interkulturelle Aspekte der Übersetzung, Einsatzbereiche und Schweigepflicht besprochen.

Nach bestandener praktischer Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Die qualifizierten Laiendolmetscher werden von den hauptamtlichen Integrationslotsinnen des Landkreises begleitet und betreut. Für ihre Einsätze erhalten sie eine Aufwandsentschädigung, auch eine freiberufliche Tätigkeit ist nach der Qualifizierung möglich.

Die Ausbildung zum Laiendolmetscher beginnt im Juli 2021

Wer sich für eine Ausbildung zum Laiendolmetscher bewerben möchte, sollte neben seiner Muttersprache auch gute Deutschkenntnisse besitzen und sich ehrenamtlich engagieren wollen. Wer Fragen zum Ablauf der Schulung hat oder sich anmelden möchte, kann sich an die hauptamtlichen Integrationslotsinnen, Susanne Beck und Alda Kero, per E-Mail unter integrationslosten@neuburg-schrobenhausen.de oder unter (08431) 57476 wenden. Für ein persönliches Gespräch sind die Integrationslotsinnen in der Zeit vom 21. bis 25. Juni von 8 bis 16 Uhr am Infostand beim Fensterschalter am Landratsamt in Neuburg erreichbar. (nr)

