Neuburg

vor 56 Min.

Lastenräder werden auch in Neuburg gefördert - nachgefragt dagegen nicht so sehr

Plus Lastenräder gelten als wichtiger Baustein der Verkehrswende und sind ein kleiner schritt in die richtige Richtung. Auch in Neuburg gibt es eine finanzielle Förderung. Welche Baustellen es noch gibt.

Von Michael Kienastl

Die Gründe mögen im aktuellen Bundestagswahlkampf liegen. Mit ihrem Vorschlag, den Kauf von Lastenrädern pauschal mit 1000 Euro zu fördern, haben die Grünen jedoch eine Debatte ausgelöst. Gerade in der Stadt sollen die Räder wichtiger Bestandteil einer Verkehrswende werden, mit ihnen beispielsweise die Einkäufe nach Hause oder Kinder in den Kindergarten gebracht werden. Gewerbetreibende können schon länger Zuschüsse beantragen. In Neuburg gibt es diese Möglichkeit seit vergangenem Jahr auch für den privaten Gebrauch, möglich durch einen Antrag der Grünen im Stadtrat. Die Frage ist jedoch, inwiefern bei einem Kaufpreis im mittleren vierstelligen Bereich ein Zuschuss von 300 Euro ein ernstzunehmender Anreiz sein kann.

