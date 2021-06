Lebenscafé des Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen geht in eine neue Runde

Plus Für Hinterbliebene und Trauernde bietet der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen eine lockere Gesprächsrunde an. Warum das Lebenscafé jetzt mit ganz neuen Teilnehmer wieder beginnt.

Endlich wieder richtig trauern! Dieses Gefühl macht sich beim Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen breit, seit das Angebot für Hinterbliebene wieder fast uneingeschränkt möglich ist. Seit kurzem dürfen sich Betroffene wieder zum sogenannten Lebenscafé treffen, einem Angebot, bei dem Trauernde sich in einem geschützten Rahmen austauschen können.