Neuburg

18:45 Uhr

Lockdown und Hartz IV: Zirkus Barnum in Neuburg hat harte Monate hinter sich

Plus Der Zirkus Barnum war wegen Corona über ein Jahr lang gestrandet, die Familie lebte von Hartz IV. Jetzt darf der Zirkus wieder auftreten, in dieser Woche in Neuburg. Doch die Sorgen bleiben.

Von Andreas Schopf

Da war dieser eine Moment in Ingolstadt. Die Show war gerade vorbei, die Akteure standen zusammen in der Manege, tauchten ein in den Applaus der Zuschauer, da wurden die Beteiligten übermannt von ihren Gefühlen. „Wir haben geheult vor Freude“, erinnert sich Markus Kaiser an den besonderen Auftritt im Juni. Besonders, weil es der erste nach mehr als einem Jahr Zwangspause war. Rund 15 Monate lang durfte der Zirkus Barnum nicht auftreten. Die Corona-Pandemie hatte Direktor Kaiser und seine Familie zu einer Zwangspause verdonnert und sie in finanzielle Nöte getrieben. Umso schöner und intensiver war das erste Bühnenerlebnis. „Das waren Momente, die man gar nicht beschreiben kann“, sagt Kaiser, der mit seinem Zirkus in dieser Woche in Neuburg gastiert. Nach wie vor ist die Freude der Familie über die wieder möglichen Auftritte groß. Doch mit Blick auf den Herbst wachsen die Sorgen.

